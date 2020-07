Eine Stadt erobert man am besten zu Fuß. Diese Weisheit hat sich Paul Scraton zu Herzen genommen – nachdem er schon fünfzehn Jahre in Berlin gelebt hatte. Denn nach all der Zeit stand Scraton immer noch zwischen den Welten: Nicht mehr zu Hause in Großbritannien – und noch immer nicht angekommen in Berlin. Was helfen könnte, so der Plan: ein Spaziergang um den Rand der Stadt.