Dennoch würde sie heute den Eindruck haben, es gehe in erster Linie nicht mehr um einen Ost-West-Gegensatz, sondern um die soziale Herkunft: "Wenn ich mich mit einer Frau rede, die aus dem Westen kommt und erzähle ihr, wie meine soziale und wirtschaftliche Herkunft ist und sie sagt, das kennt sie auch, dann merke ich: Okay, das ist eigentlich kein Ost-West-Ding, sondern wir reden hier eigentlich über "Klassensachen", die natürlich aufgrund dessen, dass es die DDR gab, eine starke Rolle spielen."

Paula Irmschler, die heute in Köln lebt, weiß, wovon sie spricht. Sie ist in Dresden bei ihrer alleinerziehenden, ewig gestressten Mutter mit vielen Geschwistern aufgewachsen. Dass sie in Chemnitz Politikwissenschaft studierte und nicht im Westen, sei einfach die preiswerteste Alternative gewesen. Um fehlendes Geld geht es in ihren Texten immer wieder. Offen darüber zu sprechen, das musste sie erst lernen. Dabei hätte sie verstanden, dass es Strukturen gebe, die dafür verantwortlich seien, dass manche mehr Geld haben als andere.