Und dann kam sie. Tipp, tipp, tipptipp, tippeldietipp machte sie mit ihrem Stift auf einem Tisch im einem Klassenzimmer und sah albern aus mit ihren zwei Zöpfen, der Bluse und dem Minirock und so cool in dem Sportoutfit in der Turnhalle. "… Baby One More Time" war da, und wir Mädchen fingen an, mit den Zungen zu schnalzen. (…) Wie Britney werden, wie Britney singen und tanzen, wie Britney aussehen, mit Britney befreundet sein, das waren die einzigen vorstellbaren, notwendigen Ziele fürs Leben zum Ende des letzten Jahrtausends.