MDR KULTUR: Wenn man sich die Umsatzzahlen anschaut, dann sieht es nicht so aus, als hätte der Pelz ein Imageproblem. Wenn man aber Menschen auf der Straße fragt, möchten sie kein Tierfell. Wie passt das zusammen?

Prof. Oliver Ibert: Die Pelzbranche wächst beträchtlich seit einigen Jahren und es kommt natürlich darauf an, auf welcher Straße Sie welche Leute fragen. In Deutschland ist es sicher so, dass Pelz ein Imageproblem hat. Die gestiegenen Zahlen kann man durch zwei Bewegungen erklären. Erstens: Expansion in andere Märkte, damit meine ich Osteuropa, Russland zum Beispiel und ganz wichtig: China.

Professor Oliver Ibert, Abteilungsleiter der Forschungsabteilung "Dynamiken von Wirtschaftsräumen" am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung und Professor fü Wirtschaftsgeographie an der FU Berlin Bildrechte: IRS/Ernst Fesser Zweitens: Die viel wichtigere strategische Ausrichtung der Pelzindustrie war, dass sie es ganz gut verstanden hat, sich mit der klassischen Modeindustrie zu verschmelzen. Der traditionelle Pelzmantel ist eigentlich ein Handwerk, und das Kürschnerhandwerk ist wenig designintensiv - aber immer mehr Pelz wird verwendet in klassischen Modeprodukten, sowohl am oberen Ende in teuren Markenprodukten, aber noch viel wichtiger für die Masse, für die Stabilität der Zahlen, ist natürlich die Fast-Fashion, also die klassische Massenmode.



Und die Industrie hat die Verschmelzung mit der Modeindustrie vor allem durch zwei Dinge erreicht. Zum einen die Einrichtung von Auktionshäusern, durch die es möglich wurde, die ganze Ware von den verschiedenen Pelzfarmen zentral einzusammeln, sie nach Qualitätsgütekriterien zu sortieren und dann auch in großen Mengen zu veräußern, was enorm wichtig ist für den industriellen Prozess. Das zweite Wichtige ist, dass die Pelzindustrie sich proaktiv an Designer gewendet hat und ihnen kostenlos Materialien zur Verfügung gestellt hat, sie damit hat experimentieren lassen. Auf die Art und Weise kam es zu einer Verschmelzung und Modedesign und Rohstoffherstellung.

Was ist dabei aus den Vorwürfen der Tierschützer geworden, wie hat die Branche es geschafft, diese von ihren Pelzen abzuwaschen?

Da gibt’s auch wieder verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, Pelz ist hochgradig reguliert. Es gibt ganz strikte staatliche Vorschriften, es ist in vielen Ländern überhaupt verboten, Pelzfarmen zu betreiben, es gibt nur noch wenig Rückzugsgebiete, wo Pelze hergestellt werden. Aber es gibt auch eine interessante Arbeitsteilung, der Marktführer für Nerz ist zum Beispiel Dänemark, für Fuchs ist es Finnland und interessanterweise ist es genau spiegelbildlich, dass es in Finnland die Nerzproduktion verboten ist und in Dänemark die Fuchsproduktion.

Überall Pelzbesatz - ist er echt oder nicht? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es wird auch viel über Qualitätsstandards also Stallgrößen, Nahrungsstandards usw. gemacht, um diese Pelzproduktion zu regulieren und bestimmten Standards zu unterwerfen - was dann auch den Kunden gegenüber verkauft werden kann. Das Wichtigste aber ist, dass vielen Kunden heutzutage gar nicht klar ist, dass sie Pelz tragen. Pelz ist so omnipräsent, dass man das gar nicht bemerkt. Echtpelz und Kunstpelz sind nebeneinander, sodass die Kunden oft gar nicht wissen, was sie jetzt gerade tragen.

Ist denn Fake Fur - also der falsche Pelz - die bessere Alternative?

Fake Fur ist eine andere Alternative mit anderen Problemen, es kommen keine Tiere zu Schaden, aber die Fake Fur-Produktion ist mit Umweltproblemen belastet, es handelt sich nicht wirklich um eine reine schuldfreie Alternative zum Echtpelz. Und vor allem trägt auch dieser Falschpelz dazu bei, dass sich dieser Pelz-Look insgesamt durchsetzt, und damit schwimmen die beiden Produkte eigentlich in derselben Klasse.

Tierschutz ist also nicht das einzige Thema, dessen wegen der Pelz kritikwürdig wäre?

Elisabetta Canalis für die Aktion "Lieber nackt als Pelz" Bildrechte: dpa Man könnte natürlich genauso gut Arbeitsbedingungen kritisieren, die Verschmelzung mit der Modeindustrie lässt natürlich all diese Probleme, die wir aus der Modeindustrie kennen, zu. Also Hungerlöhne u.sw., all diese Dinge färben auch auf den Pelz ab. Die Arbeitsbedingungen auf den Farmen sind sehr zu hinterfragen. Dann die Fragen vom Umweltschutz, die ganze Weiterverarbeitung von Pelz, das ist alles mit Umweltproblemen belastet. Es gibt ein vieldimensionales Feld von Problemen, was man ansprechen könnte, aber tatsächlich wird die Diskussion um Pelz sehr stark auf den Tierschutz reduziert.

Was ist der Ertrag Ihrer Forschungsarbeit, was hat sich geändert zuletzt in der Pelzindustrie?

Die Pelzindustrie zeigt ganz deutlich wie heutzutage Werte von Produkten entstehen, wie sie sozial konstruiert werden. Es zeigt auch deutlich, dass es nicht nur darum geht, positive Assoziationen zu wecken bei den Konsumenten, sondern dass es auch ganz wesentlich darum geht, Wege zu finden, die negativen Aspekte, die mit einem Produkt einhergehen, bei der Konsumentscheidung nicht ins Bewusstsein der Konsumenten zu bringen. Dafür ist die Pelzindustrie ein Beispiel.

Das Interview hat Ellen Schweda für MDR KULTUR geführt.