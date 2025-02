Albert Habermann

Albert Habermann war zu DDR-Zeiten ein bekannter Kunstmaler und in Erfurt freischaffend tätig. Daneben betrieb er mit dem "offenen Studio" eine Ausbildungsstätte. Zudem gründetet er den "Zirkel für bildnerisches Volkskunstschaffen", wofür er unter anderem 1972 den Kulturpreis der Stadt Erfurt bekam. Seine Arbeiten sind heute unter anderem im Erfurter Angermuseum und im Lindenau Museum in Altenburg zu sehen. Am 4. Januar 1987 starb er wenige Tage von seinem 75. Geburtstag.

Otto Ritschl

Der 1885 in Erfurt geborene Otto Ritschl war ein wichtiger Vertreter der abstrakten Kunst. Zunächst als Schriftsteller tätig, widmete er sich nach dem 1. Weltkrieg der Malerei. Ab den späten 1920er-Jahren entwickelte der Autodidakt eine eigene abstrakte Formensprache. Seine Werke wurden zweimal auf der Documenta in Kassel ausgestellt. Erfurt verließ er bereits als Sechsjähriger mit seiner Familie in Richtung Hannover, wo er aufwuchs. Mit Mitte 20 zog es ihn nach Wiesbaden. Dort arbeitete und lebte er bis zu seinem Tod 1967.

Bildrechte: picture-alliance/akg-images/Tony Vaccaro

Margaretha Reichardt

Die Erfurter Textildesignerin und Grafikerin Margaretha "Grete" Reichardt war neben Gunta Stölzl eine der erfolgreichsten Textilgestalterinnen des Bauhaus-Epoche. Nach einer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Erfurt studierte sie ab 1926 am Bauhaus Dessau, eine "Jüngerin der Moderne" war sie allerdings nicht. In der DDR verliehen ihr vor allem ihre Gobelins und Tapisserien ein hohes Renommee. Dazu zählt unter anderem die neunteilige Wandgestaltung für das Deutsche Nationaltheater Weimar "Der faustische Mensch". 1984 starb Grete Reichardt. In der Erfurter Krämpfervorstadt trägt heute eine Straßen ihren Namen.

Clueso

Der Erfurter Sänger Clueso wurde vor mehr als 20 Jahren mit dem Album "Gute Musik" bekannt. In seiner Geburtstadt hat er nicht nur seine ersten musikalischen Erfolge gefeiert, sondern mit dem "Zughafen" auf dem ehemaligen Güterbahnhof auch ein Kultur- und Kreativnetzwerk mitgegründet. Mit seinen Songs begeistert Clueso bis heute, das beweisen zahlreiche vordere Chartplatzierungen, Preise und Kooperationen mit anderen Bands – wie die 2023 veröffentliche Single "Auch im Bentley wird geweint" mit Deichkind. Clueso ist seiner Heimatstadt immer verbunden geblieben. Zwar lebte er eine Zeit lang in Köln, kehrte aber wieder zurück in seine Heimat und gibt unter anderem jeden Sommer auf dem Domplatz ein Heimspiel.

Bildrechte: Christoph Köstlin

Yvonne Catterfeld

Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld wurde am 2. Dezember 1979 in Erfurt geboren. Nach dem Abitur studierte sie Jazz- und Popmusik. Als ihre ersten Songs nicht in die Charts kamen, widmete sie sich zunächst der Schauspielerei und war ab 2001 für vier Jahre in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Kurz darauf kam auch der erste große musikalische Erfolg: Ihr Debütalbum "Meine Welt" erreichte Platz eins der Charts. Auch heute ist sie noch in beiden Sparten aktiv: Im März 2025 erscheint ihr neues Album. Sie ist zudem Coach in der Casting-Show "The Voice of Germany". In der ARD-Krimireihe "Wolfsland" ist sie außerdem regelmäßig als Kommissarin Viola Delbrück zu sehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Jens Kalaene

Jürgen Kerth

Blues-Gitarrist Jürgen Kerth steht bereits seit mehr als 45 Jahren auf der Bühne und gehört zu den besten Blues-Musikern Deutschlands. Eigentlich hätte er in New Orleans, Memphis oder mindestens in Chicago zur Welt kommen sollen. Stattdessen erblickte Kerth 1948 in Erfurt das Licht der Welt. Angefangen 1964 in einer Schülerband, wurden in der DDR insgesamt drei seiner Bands verboten. Doch er machte immer weiter und ist als begnadeter Gitarrist bis heute ein Vorbild für andere Musiker. Clueso zum Beispiel coverte sein Lied "Nachts unterwegs".

Bildrechte: MDR/Savidas Filmproduction GmbH

Pachelbel

Die Melodie des berühmten Pachelbel-Canons hat wahrscheinlich jeder schonmal gehört. Der Canon in D-Dur des Komponisten Johann Pachelbel (1653 bis 1706) wurde bereits in unzähligen Stücken gesampelt. Daneben hat der gebürtige Nürnberger aber auch zahlreiche weitere Orgelwerke, Motetten und Kammermusik geschrieben. Dazu unterrichtete er auch und war unter anderem Klavierlehrer von Johann Sebastian Bachs ältestem Bruder Johann Christoph Bach. In Erfurt war er zwölf Jahre lang als Kirchenmusiker tätig.

Petra Zieger

Seit mehr als 40 Jahren steht Sängerin Petra Zieger auf der Bühne und verzaubert mit Hits wie "Traumzeit" oder "Katzen bei Nacht" ihre Fans. Professionell Musik zu machen, war und ist ihr immer wichtig. Bereits als Kind sang die gebürtige Erfurterin im Kinderchor, später studierte sie Gesang an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Seit 1981 ist Zieger professionell als Musikerin unterwegs, zunächst solo und als Sängerin einer Big Band. Seit 1985 gibt es Petra Zieger & Band.

Bildrechte: IMAGO / Future Image