Januar 2009: Pete Seeger steht mit seinem Banjo auf den Stufen des Lincoln Memorial Center vor 500.000 begeisterten Zuschauern. Es ist das Konzert anlässlich der Amtseinführung des ersten farbigen Präsidenten der USA, Barack Obama. Seeger blickt Obama fest in die Augen, nickt ihm kurz zu, so als wolle er ihn daran erinnern, welche historische Chance seine Wahl zum Präsidenten für das Land und die Welt ist und singt Woody Guthries "This Land is your Land". Für den Champion der Folkmusik ist es ein großer Tag - sein Leben lang hat er für Gerechtigkeit und gegen Krieg und Hass und Rassentrennung angesungen.

1955 landet Seeger vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe

Pete Seeger, 2009 auf der Bühne in New Orleans Bildrechte: dpa 1941, als kaum jemand am musikalischen Erbe Amerikas interessiert war, gründete Pete Seeger mit Woody Guthrie und Lee Hays die Almanac Singers. Ihre Songs speisten sich aus dem musikalischen Gedächtnis ihrer Heimat: Es waren Folksongs, Gewerkschaftslieder, Work und Gospelsongs - ehrliche Lieder halt, die dem Land neue Hoffnung geben und die Menschen aus ihrer Lethargie wecken sollten. Das gefiel den Menschen – dem FBI hingegen gar nicht. Die witterten umstürzlerische, prokommunistische Aktivitäten und stellten Seeger vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe. Doch Seeger blieb stets standhaft und sang weiter seine politischen Songs wie "We shall overcome", " Where have all the flowers gone" oder "Down by the riverside".

Ein Sammler und Bewahrer amerikanischer Musikkultur

V.l.n.r.: Die Sänger Tao Seeger, Pete Seeger und Bruce Springsteen stehen auf einer Bühne Bildrechte: imago/UPI Photo Doch Seeger war nie nur der Politsänger, er war auch Sammler und Bewahrer amerikanischer Musikkultur,und das von ganzem Herzen. Schon früh begann er als Verleger und Musik-Ethnologe Songs zu sammeln und zu katalogisieren. Dem Vorwurf des reinen Konservierens des Folks musste sich Seeger oft stellen. Ein hartnäckiger aber unberechtigter Vorwurf, zu dem auch die Newport Folkfestival Legende von 1965 gut passte - Auslöser: der elektrische Auftritt des Folkrevoluzzers Dylan. Seeger soll über den Auftritt seines Zöglings Dylan so erbost gewesen sein, dass er beinah mit einer Axt die Stromkabel auf der Bühne zerhackt hätte, so die Legende. Auf den Vorfall angesprochen, widerspricht Seeger in einem Radiointerview später energisch: "Nein, ich war nur so erbost, das man nicht verstand, was Bob sang. Und ich lief zu den Soundleuten und brüllte: Macht das so, dass man ihn versteht. Es hatte nichts mit den elektrischen Instrumenten von Bob's Band zu tun – nur was mit dem grauenhaften Bühnensound. Und ja, ich war kurz davor die Kabel durchzuhacken."

Umweltaktivist und Erinnerer der amerikanischen Geschichte

Pete Seeger Bildrechte: imago images / ZUMA Press Den friedensbewegten 60er-Jahren folgte eine lange Zeit der medialen Abstinenz. Seeger widmete sich mehr und mehr dem Umweltschutz. Bis zuletzt setzte sich der Sänger und Umweltaktivist für den Schutz der Ressourcen ein. Dabei blieb er immer ein Optimist, denn selbst aus der größten Katastrophe könne man etwas lernen: Das Ansteigen des Meeresspiegels könnte auch ein Weckruf sein.



In den 90er-Jahren erinnerte sich Pop-Amerika wieder an seinen großen politischen Sänger und Chronisten. Neben zahlreichen Ehrungen erhielt er 1993 den Grammy für sein Lebenswerk, 1996 folgte die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Und Bruce Springsteen nimmt ein ganzes Album mit Seeger Songs auf:

Irgendwann hat Pete Seeger beschlossen, ein wandernder, singender Erinnerer der amerikanischen Geschichte zu sein. Er ist ein lebendes Archiv amerikanischer Musik: ein Beispiel für die Kraft der Lieder. Und er spricht in der Sprache der Menschen zu den Menschen. Und hinter Petes großväterlichen Aussehen – da verbirgt sich eine furchtbar trotzige, störrische und optimistische Kreatur. Bruce Springsteen

Für eine bessere Welt, für ein besseres Amerika