Peter Konwitschnys Inszenierung von Georg Friedrich Händels Oper "Julius Caesar in Ägypten" feiert bei den Händelfestspielen in Halle Premiere. Die Aufführung eröffnet das Barockmusik-Festival am 31. Mai. Im Vorfeld zeigt sich der Opernregisseur als Fan des Publikums in Halle, er zieht es teilweise sogar dem in Millionenstädten vor. Im Gespräch bei MDR KULTUR sagte er: "Ich aber muss sagen, je bescheidener, desto mehr ist man am Mittelpunkt von irgendwas – zum Beispiel von der Ausstrahlung der Kunst. Je teurer das Ganze wird, sowohl Bilder wie auch die Zuschauer, desto sinnloser für die Gesellschaft ist das. Auch in der Oper."

In Konwitschnys Wahrnehmung sagen teure Opernkarten nichts über den Zugang des Publikums zur Oper aus. Ganz im Gegenteil. Er übt Kritik an einem Typus vom gehobenen Operngänger: "Die sitzen dann da, verstehen herzlich wenig", merkt er an. Viele würden sich nur oberflächlich auskennen und sich dennoch als Musikkenner und -liebhaber fühlen.

Das ist ein Opernbetrieb, den finde ich asozial. Immer gemessen daran, welchen Sinn, welchen Effekt ein Opernhaus oder ein Bild für die Gesellschaft hat. Da werden die Leute nicht klüger, sie werden eingebildeter. Peter Konwitschny

"Die Kunst erzieht uns"