Zu DDR-Zeiten kamen viele Zuschauer zu den Rennen, 2004 musste der Rennklub Insolvenz anmelden. Seitdem die Tribüne saniert ist, sind die Besucherzahlen aber wieder gestiegen und waren in den letzten Jahren relativ konstant. Insbesondere am 1. Mai gehört der Besuch beim Pferderennen für viele Leipziger dazu. Im letzten Jahr kamen an dem Tag 23.000 Gäste.

Historische Aufnahme der Galopprennbahn Scheibenholz Bildrechte: Galopprennbahn Scheibenholz

Das erste Rennen im Scheibenholz fand am 14. September 1867 statt, im letzten Jahr feierte die Bahn 150-jähriges Jubiläum. Im 2. Weltkrieg wurden die Tribüne, die Waage, das Totohäuschen und das Geläuf beschädigt – und dennoch richtete das Scheibenholz bereits im August 1945 den ersten deutschen Nachkriegs-Renntag aus. Es ist also eine Bahn mit Geschichte.



Nicht nur, was die Rennen angeht, sondern auch die Glücksspiele. Davon erzählte mir unter anderem Georg Goebel, der im Scheibenholz als "Schorsch" bekannt ist. Mit seiner Lebensgefährtin ging er häufig zu den Würfeltischen, die vor den Toren der Bahn standen. "Goldene Sechs", hieß eines der Spiele, oder "Meine Tante, deine Tante". Das Glücksspiel am Rande der Rennen war zu DDR-Zeiten lange geduldet. Ein Stück Kapitalismus mitten in der DDR. Auch das gehört zur Geschichte der Pferderennen.