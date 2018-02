Exo, BTS, Monsta X, Black Pink, Twice oder Big Bang sind Superstars, vor allem beim sehr jungen Publikum. Die Videos erzielen bei YouTube Abrufzahlen im zwei- und dreistelligen Millionenbereich. Die Band BTS schaffte bereits den Sprung in die amerikanischen Billboard-Charts, räumt Musikpreise ab und sticht dabei auch schon mal Stars wie Justin Bieber aus. Was fasziniert die Fans?

Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Im Westen erwarten wir von Popstars Individualismus und vielleicht auch ein bisschen Rebellentum. Das ist etwas, was die Koreaner nicht bieten können. Das, was die koreanischen Popstars bieten können, ist Perfektion, also Schönheit ... Tanzchoreographien.

Das ist, ich würde sagen, Pop aus der Retorte, der aber auch genau aus der Retorte sein möchte. Also da wird nicht vorgespielt, dass hier jemand ein besonderes Individuum ist, sondern es muss alles passen. Alles ist einsortiert in eine Choreographie. Das sind sozusagen Pop-Stars - wenn man sich die Videos anschaut - die einem fast wie Kunstfiguren vorkommen. Das geht tatsächlich soweit, dass diese Pop-Stars in so fabrikartigen Schulen "hergestellt" werden, dass sie auch schönheitschirurgisch angepasst werden, die Jungs genauso wie die Mädchen. Das ist eine ganz eigene Welt, die in einer übersteigerten Vorstellung von Schönheit lebt. Und damit sind sie im asiatischen Raum, also auch in China und Japan, was ja historisch gesehen durchaus pikant ist, irre erfolgreich.