Das Philharmonische Orchester Altenburg/Gera arbeitet in einer Kooperation mit Musikern aus Rumänien zusammen und wird am 29. Oktober erstmals im rumänischen Temswar, der Partnerstadt von Gera, gastieren.

In der Philharmonie Temswar ist weiterhin ein gemeinsames Konzert des Thüringer Orchesters mit rumänischen Musikern und Sängern geplant. Am 3. November wird darüber hinaus in Bukarest ein Festkonzert anlässlich von 30 Jahren Mauerfall und der rumänischen Dezember-Revolution von 1989 stattfinden – unter der Schirmherrschaft des rumänischen Botschafters Emil Hurezeanu sowie des deutschen Botschafters in Bukarest, Cord Meier-Klodt.

Der rumänische Komponist Dan Dediu Bildrechte: Dan Dediu

Im Oktober haben bereits Gastspiele rumänischer Musiker in Gera und Altenburg stattgefunden. In einem Cellokonzert wurde die Musik des Komponisten Dan Dediu uraufgeführt. Er ist der Rektor der Nationalen Musikuniversität Bukarest und schrieb die Musik für den aufstrebenden, rumänischen Cellisten Mircea Marian.



Die Kooperation findet in der Reihe "Zukunftsmusik ostwärts" statt, an der das Theater Altenburg/Gera seit zwei Jahren arbeitet und dabei schwerpunktmäßig die Musiklandschaften Ungarns und Rumäniens erkundet sowie Musikern aus osteuropäischen Ländern Gehör verschaffen will. Für das Projekt stellte die Bundesregierung eine Viertelmillion Euro aus einer Förderreihe für innovative Konzert-Projekte zur Verfügung.