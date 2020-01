Der 1974 in Rheine geborene Philipp Ahmann ist schon viel herumgekommen. Er leitete den NDR-Rundfunkchor und im vergangenen Sommer dirigierte er die Nationaloper von Chile in Santiago und führte dort Händels Rodelinda auf. Es sei eine "ganz tolle Erfahrung" gewesen eine Oper zu leiten, erzählt Ahmann im Gespräch mit MDR KULTUR.

Verbindung durch Singen herstellen

Nicht zuletzt, weil er bei der Arbeit in Lateinamerika feststellen konnte, dass das Singen in anderen Kulturkreisen keineswegs eine andere Bedeutung habe als hier in Mitteleuropa oder in Deutschland.

Das kann sein, dass es eine stärkere, eine größere Rolle spielt in anderen Kulturen. Aber dass das grundsätzlich eine größere Rolle spielt für den Menschen in anderen Kulturen, das kann ich mir nicht vorstellen. Philipp Ahmann, Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors

Überall wird anders gesungen

Philipp Ahmann Bildrechte: MDR/Florian Leue Das Besondere am Singen sei, dass man dafür kein Instrument brauche, die Stimmbänder hat man immer dabei. Mit der eigenen Stimme könne man sich aber auch nicht hinter einem Instrument verstecken. Jeder, der singt, bringe damit automatisch etwas von seiner seelischen Verfassung in den Gesang ein. Damit sei Gesang etwas sehr Unmittelbares und noch intensiver als das Sprechen, denn das sei ja viel alltäglicher. Deshalb hält es Ahmann auch für möglich, dass in Deutschland anders gesungen werde, als in anderen Teilen der Welt.



Die Selbstverständlichkeit zu singen, werde den Kindern ja bereits in der Schule abtrainiert. Mediale Formate wie die beliebten Casting-Shows, bei denen sich tausende Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene anmelden, zeigen aber, dass das Bedürfnis, sich im Gesang auszudrücken sehr groß sei.

Ahmanns Pläne für den Rundfunkchor

Philipp Ahmann bereitet nun mit dem MDR-Rundfunkchor die erste Aufführung mit dem "Nachtgesang" vor. Darauf freut sich der 46-Jährige. Vor allem, weil der Nachtgesang unter seiner Leitung einen neuen Klang bekommen soll. Zwar sind die Nachtgesänge bereits berühmt für ihre Experimente und die offene Atmosphäre, aber Ahmann plant noch mehr Moderne. Hinzu kommt die Uraufführung eines Stückes, was Manfred Trojahn extra für den MDR-Rundfunkchor und diesen Anlass komponiert hat.

Ahmanns neues Arbeitsfeld: Der MDR-Rundfunkchor. Bildrechte: MDR/Andreas Lander Mit dem Chor ergeben sich für mich interessante Perspektiven. Das ist der größte Chor der ARD und ist dadurch im Repertoire nicht eingeschränkt. Der Chor verfügt schon über eine gute Qualität. Daher geht es vor allem darum, die erreichte Qualität zu halten. Philipp Ahmann, Künstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors