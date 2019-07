Die ungarische Philosophin Agnes Heller ist tot. Die 90-Jährige starb am Freitag während ihres Urlaubs am Plattensee, wie die Ungarische Akademie der Wissenschaften mitteilte. Nach Angaben des Online-Portals "444.hu", das sich auf Augenzeugen beruft, schwamm Heller in den See hinaus und kehrte nicht mehr zurück.