Picknick-Konzerte Vom 30. Juli bis 9. August finden in Dresden und Leipzig knapp 20 Picknick-Konzerte statt. Zu sehen sind deutschsprachige Singer/Songwriter-Größen wie Faber, Thees Uhlmann, Die Höchste Eisenbahn, Dota, dazu Elektropop von Mine oder Lea sowie englischsprachigen Indie-Pop der Giantrooks aus Hamm. Spielorte sind die Agra-Messe in Leipzig sowie die Flutrinne in Dresden, also Locations mit ausreichend Platz. Acht Shows sind bereits ausverkauft, Lea und Faber bieten bereits Zusatztermine an.