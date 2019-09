Neues Album: "Beneath The Eyrie" Wie die Pixies zeigen, dass die Welt sie mal kann

Die Pixies gelten als Helden der amerikanischen Indie-Rock-Szene. Als Band, die den Grunge und den Alternative Rock vorweggenommen hat und seit 33 Jahren für ein faszinierendes Wechselspiel aus Laut und Leise und für schrullige, surreale Texte steht. All das kultivieren Mastermind Black Francis und seine Mitstreiter auch auf ihrem siebten Album "Beneath The Eyrie", das mehr in Richtung Gothic tendiert. Was es damit auf sich hat, erklärt Black Francis selbst.

von Marcel Anders, MDR KULTUR