Lily Diamond ist die Autorin von "Minze, Salbei, Rose" und hat einen exotischen Werdegang vorzuweisen. Aufgewachsen ist die junge Frau in den 1980ern auf Hawaii, wo ihre Eltern einen großen Garten bewirtschafteten mit allem was man sich nur vorstellen kann. Diamond schildert die üppige Pracht so: "Unser Obst und Gemüse bauten wir zum größten Teil selbst an: Apfelbananen, Surinam-Kirschen, Limetten, Meyer-Zitronen, mindestens drei Arten Avocados, Papayas, gelbe und Purpur-Passionsfrüchte sowie Grenadillen, Minneolas, Navelorangen, Mandarinen, alle Arten von Salat und Kräutern, die man sich nur vorstellen kann."



Diamonds Mutter, eine "Puristin und Gesundheitsfanatikerin", stellte aus Kräutern und Blumen Aufgüsse und Destillate her, als es noch nicht hip war. Was sie jedoch nicht davor bewahrte, an Krebs zu erkranken und zu sterben. Ein Schicksalsschlag, der die junge Tochter schwer erschütterte.