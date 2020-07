Der Film beginnt leicht kitschig mit Kamerafahrten durch ein helles, aber menschenleeres Plauen. Ein kleines Orchester, bestehend aus fünf Streichern und einem Klavier, spielt minimalistische Klangfolgen, während die tricktechnisch vervielfachte Ballettdirektorin im Zuschauerraum Platz genommen hat. Nacheinander erscheinen die Gesichter der Tänzerinnen und Tänzer, im Hintergrund ziehen Wolken über einen strahlend blauen Himmel, und reflektieren über ihre Zeit in der Quarantäne. So sagt Elliot Bourke: "In dieser einzigartigen Situation sind wir verbunden durch den Schmerz und die Ruhelosigkeit, die sie ausgelöst hat." Vincenzo Vitanza bei einer Probe Bildrechte: Theater Plauen-Zwickau

In Schmerz und Einsamkeit verbunden

Genau dieser Gedanke bestimmt die gesamte Inszenierung. Immer wieder werden die Tänzerinnen und Tänzer, die übrigens die ganze Zeit über Schlafanzüge tragen, gezeigt, wie sie auf der Bühne ihre Soli tanzen. Eine Tänzerin bewegt ihren Arm in Schleifen durch die Luft, während sich ihre andere Hand über ihrem Herzen verkrampft. Eine weitere Tänzerin hält sich den Mund zu und zeichnet mit ihrem rechten Arm eine Welle nach, die irgendwann ins Bodenlose sackt. Wieder eine andere Tänzerin nimmt eine Kraftpose ein, lässt ihren Arm rasch in alle Richtungen greifen, bevor er still vor ihrem Gesicht verharrt. Es sind Tanzszenen über Verwirrung und Unruhe. Die Tänzerinnen scheinen mit ihren Bewegungen den Raum auszumessen, den Schmerz nachzufühlen, die Bedeutung von Zahlen nachzuvollziehen. Zu Hause scheint die Energie unermesslich zu sein, weil die Arbeit fehlt und gleichzeitig gibt es eine Melancholie, weil die Proben fehlen. In diesen verwirrenden Gefühlen sind alle verbunden und tanzen schließlich in einem zehnfach geteilten Bildschirm nebeneinander. Nicole Stroh tanzt ihr Solo. Bildrechte: Theater Plauen-Zwickau

Da diese Choreographie zu großen Teilen zu Hause entstanden ist, wird auch in Schlaf- und Wohnzimmern getanzt. Der Bildschirm ist in neun Kacheln unterteilt. In der Mitte tanzt Miyu Fukagawa über das Vergehen der Zeit, indem sie pantomimisch auf die Uhr blickt, bis plötzlich in allen anderen Kacheln ihre Kollegen auftauchen. In dieser Weise werden die Bewegungen von einer Quarantäne in eine andere "weitergegeben": Alle Ensemble-Mitglieder nehmen die gleiche Position ein, während ein Mitglied sein Solo tanzt. Dann bewegt sich eine Tänzerin in langen Laufschritten auf der Stelle und ihre Mittänzerinnen übernehmen die Bewegung. Ihr Bildschirm wird größer und plötzlich tanzt sie ihr Solo auf der Bühne des Plauener Theaters.