Der Podcast "Das war der Bauernkrieg"

03. März 2025, 04:00 Uhr

Schon 500 Jahre ist der Bauernkrieg her, einer der größten Aufstände in Europa. Der Podcast "Das war der Bauernkrieg" erzählt auf packende Weise, was damals geschah und warum das Ereignis in seiner Deutung noch heute umkämpft ist. Die Autoren waren an den Schauplätzen in Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und holen fern scheinende Geschichten um charismatische Prediger wie Müntzer, gnadenlose Feldherrn wie Bauernjörg und das Aufbäumen gegen Knechtschaft ins Heute. Fünf Gründe, warum es sich lohnt, den Podcast zu hören: