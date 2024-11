Die Serie porträtiert junge Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen, Werten und Hintergründen. Einige wurden im "Osten" geboren und leben weiterhin dort. Andere sind in die ost- bzw. westdeutschen Bundesländer umgezogen. Sie befinden sich in ganz unterschiedlichen Lebensphasen: Während Maurice in Wörlitz im Landkreis Wittenberg als gelernter Dachdecker in der Firma seines Vaters arbeitet, studiert Jakob an der Universität Halle und hat Erfahrungen als Autor gesammelt.