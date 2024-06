Alice gerät immer tiefer hinein in die verworrenen Machenschaften der dubiosen Firma. Ein Mann, dem sie mitteilt, dass seine Freundin mit ihm Schluss macht, kommt ums Leben und sie muss außerdem einen besonders heiklen Auftrag erledigen. Die Thriller-Serie in acht Teilen ist eine moderne Tragikomödie über Fake und Wirklichkeit, spannend erzählt und voller überraschender Wendungen. Jede Folge dauert ungefähr eine halbe Stunde, der Podcast lässt sich also gut in mehreren Etappen hören, aber die Geschichte ist so spannend, dass Sie eigentlich gleich alle Episoden hören wollen.