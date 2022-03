"NEU WERK“ – der Podcast der Kunststiftung widmet sich der Frage, wie eigentlich Neues entstehen kann und was es dazu braucht. Vor allem aber geht es um eines: Kunst, Kunst, Kunst! Was macht sie mit uns? Was macht sie mit den Kunstschaffenden selbst? Wie kommen sie überhaupt dazu, was treibt sie an, was inspiriert sie, was lässt sie nicht schlafen? Kunstschaffende erzählen im Interview über ihre Arbeit, vor allem aber über ihr Leben.

Im Podcast "NEU WERK" erzählen Kunstschaffende von ihren Herausforderungen. Bildrechte: NEUWERK