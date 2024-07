Das Feature "There Will Be Blood" blickt in eine Welt, in der Menstruation einen festen Platz hat, sichtbar sein darf und geehrt wird. Dabei bedient sich das fast einstündige Audio-Stück kreativen, hörspielerischen Elementen und lässt gleichzeitig Aktivistinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen und Kunstschaffende zu Wort kommen. Eine mutige Utopie, die mich träumen und schmunzeln lässt.