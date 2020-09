Wenn Artur Becker nach Dresden kommt, ist das fast ein bisschen wie ein Heimatbesuch. Seit 2004 ist der selbst ernannte "Kosmopole" regelmäßig zu Gast, erst zu Lesungen, mittlerweile, um Freunde zu besuchen. Nun gibt er drei Vorlesungen in Dresden als Chamisso-Poetikdozent – eine Entscheidung, die er des Öfteren erklären muss: "Wenn ich erzähle, dass ich diese Poetikdozentur in Dresden habe, dann gibt es (…) im so genannten 'Westdeutschland' sofort Vorurteile", erzählt Becker. Es ärgere ihn, dass man Dresden, Ost-Deutschland und sein Polen so schnell auf einen Menschentypus oder nur auf eine politische Meinung reduziere. "Ostdeutschland ist genauso geteilt wie Polen, was diese Problematik angeht", erklärt Becker. "Und so kenne ich auch natürlich verschiedene Städte in dieser Stadt Dresden, also zwei, drei Städte in einer Stadt kann man sagen."