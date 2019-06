Neue Protestgeneration Warum sich die Jugend von der Politik nicht verstanden fühlt

Die etablierten Politiker haben natürlich auch versucht, über Twitter, über Youtube, über Videobotschaften Anschluss an diese Generation zu finden. Warum sind diese Botschaften nicht so angekommen, wie jetzt das Video von Rezo zum Beispiel?

Da zeigt die Forschung konstant seit 15-20 Jahren, dass die Politik diese Medien benutzt hat, wie sie früher Pressemitteilungen benutzt hat. Man verbreitet die eigenen Parteipositionen, man lädt vielleicht auch mal Nutzerinnen und Nutzer ein zu einer Diskussion.



Aber am Ende ist all das, was man da beobachten kann, was Parteien, was Politiker machen, nicht wirklich Social-Media-tauglich. Da wird nicht wirklich interagiert, man geht nicht wirklich ein auf die Leute. Sondern es ist nach wie vor so, dass die politische Strategieentwicklung innerhalb der Parteien läuft – und die wird dann nach außen verkauft. Und es gibt ganz wenige Rückkanäle, selbst wenn Parteien und Politiker mit Twitter und Facebook mittlerweile schon auch umgehen. Youtuber Rezo hat die Parteien mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" kalt erwischt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Also war das der Trugschluss, man könne auf das Format gehen, auf Facebook, Twitter oder Youtube – dabei geht es wirklich um die Art und Weise, wie man mit dem Wähler und dessen Anliegen in Kontakt kommt?

Ja, man sieht das sehr deutlich, dass gerade die jungen Leute einfach mitreden wollen. Die wollen gehört werden und wollen eine Stimme haben. Und – das ist jetzt nicht wirklich nur eine Frage der Social-Media-Nutzung – darauf ist das gesamte politische System bei uns nicht wirklich eingestellt. Parteien, auch unser politisches Repräsentationssystem mit Wahlen, mit Parlamenten, Bundestag, Landtagen, ist nicht wirklich darauf eingestellt, dass Bürgerinnen und Bürger einfach immer so mitreden können.



Und da haben wir, glaube ich, ein Problem, das deutlich darüber hinausgeht, nur einfach Social Media besser zu nutzen. Sondern, ich glaube, dass langfristig auch unser politisches System herausgefordert ist, neue Wege der stärkeren Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern zu finden.

Es ist ja eine sehr offene Situation, in der einige auch wirklich ins Schwimmen kommen, wenn man an die CDU und ihre Reaktion auf das Rezo-Video denkt. Gibt es da eigentlich vergleichbare Situationen in der Entwicklung der Kommunikation?

Man muss schon sagen, dass diese Veränderungen, die wir da beobachten, tatsächlich eine Qualität haben, wie damals die Entwicklung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Da entsteht wirklich eine ganz neue Kommunikationsinfrastruktur, die sehr, sehr tief in die Gesellschaft hinein wirkt. Als Parole wissen wir das, aber wir sehen an solchen Beispielen dann immer wieder, was das eigentlich konkret bedeutet.

Am Samstag lädt zum Beispiel der Sächsische Ministerpräsident zusammen mit dem Landesschülerrat von Sachsen zu einer Schülerklimakonferenz, da soll ein Debatten- und Dialogformat entstehen. Das ist sozusagen so ein Beginn, ein dialogisches Format. Aber entscheidend ist ja auch, dass politisches Handeln daraus folgt?

Plakat bei einer "Fridays for Future"-Demonstration Bildrechte: dpa Gut, Dialog mit Wählerinnen und Wählern, mit jungen Leuten ist jetzt natürlich nicht verkehrt. Aber letztendlich sieht man daran nach wie vor das alte Muster. Das sind Veranstaltungen, die werden von den Politikern organisiert. Die bestimmen die Regeln: 'Wir laden mal junge Leute ein, um mit ihnen zu reden.' Und das ist eben nicht das, was in der Regel gefordert wird, gerade auch auf Sozialen Medien.



Und das zweite Problem ist, dass letztendlich vollkommen unklar ist: Was bewirkt das eigentlich? Das ist ja nett, dass der Ministerpräsident da mit jungen Leuten spricht, aber im Prinzip gibt es keinerlei, auch verfassungsrechtlich abgesicherte, Verfahren, die dann auch sicherstellen, dass das, was da diskutiert wird, auch irgendwelche Folgen hat. Und das ist das Problem, das ich gerade ja schon genannt habe. Darauf wird sich die Politik stärker einstellen müssen, dass solche Formate auch nachweisbare Effekte haben auf die Politik. Und nicht so eine Schaufenster-PR-Aktion nur bleibt.

Was meinen Sie, inwieweit sich Politiker da auch nochmal ändern müssen in ihrem Selbstverständnis?

Ja genau, das ist die Herausforderung, die sehr schwer für etablierte Politiker ist, denn die sitzen nach wie vor in Machtpositionen. Die können eigentlich nur verlieren. Wenn man jetzt Macht abgibt, wenn man Menschen mitreden lässt, wenn man sich wirklich einlässt auf Dialoge, dann gibt man Macht ab. Und ich bin relativ skeptisch, dass die politischen Akteure, die im Moment in den Parlamenten sitzen, die in den Parteien Ämter haben, dass die wirklich diese Selbstüberwindung aufbringen können, um tatsächlich offen zu sein.



Ich glaube eher, dass das funktionieren wird über eine Veränderung des Parteiensystems, die wir im Moment ja gerade beobachten. Dass neue Akteure auf die Tagesordnung treten, die das besser integrieren können als diese alten, etablierten politischen Akteure.