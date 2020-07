"Na mein Gott, was wollen sie denn in Chemnitz? Fahren sie lieber nach Dresden oder Leipzig oder ins Erzgebirge. Das ist doch viel sehenswerter", soll ein Chemnitzer Taxifahrer seinen Fahrgästen geraten haben. Diese Anekdote verdeutlicht ein Problem, das Chemnitz seit Jahrzehnten plagt: Der Ruf der Stadt ist ruiniert. Und die Einwohner, jahrelang "Chemnitz-Bashing" ausgesetzt, nehmen das offenbar unwidersprochen hin. Nicht erst seit den fremdenfeindlichen Krawallen im August 2018.

"In den 90ern gab´s ja die Wochenshow auf SAT 1 mit Ingolf Lück. In jeder zweiten, dritten Sendung hat er diese Chemnitz-Witze gemacht. Damit ging das schon los, dass man das gesehen hat. Also, Aachen ist langweilig, Magdeburg ist langweilig, ist zwar auch Osten, aber nichts ist so schlimm wie Chemnitz. Da war ich 10 Jahre alt und mir war noch nicht klar, dass ich in einer total lächerlichen Stadt wohne", erzählt Martin Böhringer, der CEO des Chemnitzer Startups "Staffbase" ist. Die taz vergleicht die Aura von Chemnitz gar mit der von Tschernobyl. Der Spiegel prägt in der Nachwendezeit den Begriff vom "sächsischen Aschenputtel".