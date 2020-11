Das ist wirklich schade, dass ein Stadtteil in seiner Vielfalt, in seiner Offenheit, Buntheit, in seiner sehr guten Situation auch, was die Verkehrsanbindung, den Grünanteil, die Wohnsituation, die kulturellen Angebote betrifft, dass der stigmatisiert wird und reduziert wird auf diesen Punkt: "Da ist immer was los!"

Thomas Noack, Vorstandsmitglied des UT Connewitz e. V.