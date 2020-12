Der Leipziger Preis zur Europäischen Verständigung soll 2021 an den Schriftsteller, Moderator und Fotografen Johny Pitts verliehen werden. Das teilte die Leipziger Messe am Dienstag mit. Der Preis wird traditionell am Vorabend der Leipziger Buchmesse vergeben. Im kommenden Jahr findet die feierliche Eröffnung corona-bedingt am 26. Mai statt und nicht im März.

Multikulturell in Vergangenheit und Zukunft

Die Entscheidung kann auch – aber nicht ausschließlich – als Reaktion auf die erneut erstarkte Bewegung #BlackLivesMatter gesehen werden. Der Schwarze, britische Autor Johny Pitts erzählt in seinem Band "Afropäisch" von Reisen unter anderem nach Berlin, Paris oder Marseille, wo er fragt, welche Bedeutung Schwarze Kultur für die europäische Identität hat. Am Ende erkennt, dass Europa eben schon in der Vergangenheit nicht nur von Weißen Menschen geprägt wurde.

"Johny Pitts ist ein Bricoleur, ein erleuchteter, menschenfreundlicher Bastler im Lévi-Strauss‘schen Sinne, einer, dessen Wahrnehmung nicht von Auftrag und Ideologie geprägt ist, einer, der im besten Sinne kontinuierlich an seinem Weltbild bastelt", heißt es in der Jury-Begründung. Das Buch "Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa" wurde von Helmut Dierlamm übersetzt und erschien in diesem Jahr bei Suhrkamp.