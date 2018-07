Plakat "Lohengrin" bei den Bayreuther Festspielen Bildrechte: Andreas Höll

Bei der Premiere von Regisseur Yuval Sharon am 25. Juli erwartet die Zuschauer ein Bühnenbild, das von Energie getragen werden soll. Das erklärt Rauch bei MDR KULTUR so: "Lohengrin ist nach meinem Verständnis eine hoch energetische Figur. Als zentrale architektonische Einrichtung gibt es eine Art Umspannwerk, zu dem Leitungen hin verlaufen, die aus unvordenklicher Zeit zu stammen scheinen und die nach wie vor in der energetischen Einspeisung harren. Das ist dann die Aufgabe Lohengrins." Und auch in den Kostümen von Loy spiegelt sich dieses Thema wider: "Erst ist alles ganz dunkel und dann wird es immer heller. Wir haben schon Requisiten, die dann beginnen zu leuchten. Aber da wollen wir uns noch nicht weiter zu äußern."



Neo Rauch und Rosa Loy arbeiten zum ersten Mal gemeinsam an einem Bühnenbild. Ihren Aufenthalt auf dem "Grünen Hügel" in Bayreuth erlebt das Paar als besondere Inspiration. "Das ist ein ungeheures Geschenk. Wir erleben, wie unsere Entwürfe durch fremden Willen eine Vertiefung bekommen, die man so mit malerischen Mitteln gar nicht hätte leisten können", betont Rauch auf Nachfrage zu den Farbverläufen auf der Bühne. Anders als sonst ist der Maler nun abhängig von der Lichtregie.