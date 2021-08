Strategische Klagen gefährden die Pressefreiheit. Gemeint sind so genannte SLAPP’s: Missbräuchliche Einschüchterungsklagen, mit denen investigative Journalistinnen und Journalisten quasi mundtot gemacht werden sollen. Solche strategischen Klagen gefährden die Pressefreiheit. Laut des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (kurz ECPMF) bedeuten sie eine zunehmende Gefahr für die journalistische Arbeit. SLAPP ist ein Akronym und steht für "strategic lawsuits against public participation".

ECPMF-Geschäftsführer Dr. Lutz Kinkel erklärt die Vorgehensweise bei solchen strategischen Klagen: "Wenn jemand mit einer solchen Klage konfrontiert wird, dann kostet das unglaublich viel Zeit, dann kostet das psychische Ressourcen. Dann kostet das aber vor allem auch finanzielle Ressourcen, die viele einzelne JournalistInnen gar nicht haben. Das bewirkt dann, dass man sich auf einen Vergleich einlässt und damit hat die KlägerIn eigentlich schon gewonnen, bevor der Prozess richtig losgegangen ist. Es ist nämlich gelungen, eine kritisches Thema von der Agenda runter zu wischen." Neben der Unterstützung einzelner Journalistinnen und Journalisten bei solchen Klagen hat das ECPMF auch eine Direktive erarbeitet, mit der solche SLAPPs in Zukunft unterbunden werden sollen.

Die strategischen SLAPP-Klagen sind nicht die einzige Bedrohung für die journalistische Arbeit. Was früher als Traumberuf galt, sei heute für viele ein Feindbild. So beklagt Dr. Lutz Kinkel vom ECPMF, dass Journalistinnen und Journalisten für verschiedene Gruppen in der Gesellschaft oft ein Feindbild darstellten, vor allem für jene, die Verschwörungserzählungen anhängen. Zugleich habe die ökonomische Schwäche des Mediensektors zu unattraktiveren Arbeitsbedingungen geführt. Journalistenschulen registrierten aus diesen Gründen immer weniger Bewerberinnen und Bewerber.