Die Veranstalter des DOK Leipzig haben am Donnerstag bekannt gegeben, dass in diesem Jahr als Offizielle Auswahl 161 Filme in den sechs Wettbewerben, dem Internationalen Programm und der Sektion "Spätlese" laufen werden.

Weltpremiere als Eröffnungsfilm

Die scheidende Festivaldirektorin Leena Pasanen. Bildrechte: dpa Insgesamt werden während der sieben Tage 310 Filme aus 63 Ländern zu sehen sein. Die Zahl der Welt- und internationalen Premieren ist mit 95 abermals gestiegen. Eröffnet wird die 62. Ausgabe des Festivals mit der Weltpremiere von "Das Forum" des deutschen Regisseurs und Grimme-Preisträgers Marcus Vetter. Der Film behandelt das Weltwirtschaftsforum in Davos und wirft dabei einen Blick hinter die Kulissen der Veranstaltung – etwas, das nach Angaben von Festivaldirektorin Leena Pasanen noch keinem Dokumentarfilm gelungen sei.

Wie die Veranstalter weiter mitteilten, soll das Festival in diesem Jahr sein Hauptaugenmerk auf aktuelle Themen richten – so deckt es thematisch ein Spektrum von Umweltzerstörung über Kapitalismuskritik bis hin zu Rechtsextremismus und rechter Gewalt ab. Dazu wird es mit einem Symposium auch einen neuen Programmteil geben. Unter dem Titel "Wem gehört die Wahrheit?" soll an zwei Tagen anhand von verschiedenen Filmen debattiert werden können – Hintergrund ist die Kritik an Beiträgen der vergangenen Jahre zum Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

Frauenquote zeigt Wirkung

Aus Deutschland nehmen unter anderem die Filme "Zustand und Gelände" von Ute Adamczewski und "Landretter" von Gesa Hollerbach am Wettbewerb teil. Die frühere Programmchefin des DOK Leipzig, Grit Lemke, wird in diesem Jahr mit "Gundermann Revier" ihren Debütfilm präsentieren. Die Organisatoren hoben dabei auch die positive Entwicklung beim deutschen Wettbewerb in Bezug auf die Frauenquote hervor. Seit deren Einführung vor zwei Jahren sei der Anteil der von Frauen eingereichten Filme von 37 Prozent auf 45 Prozent gestiegen, sagte Pasanen.