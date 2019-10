Noch vor der offiziellen Begrüßung sitzen die diesjährigen Programmmacher von MDR KULTUR im Foyer des MDR in Halle. Es ist circa halb 3 am Nachmittag. Die Fünf sind gespannt auf ihren Kulturradiotag.

Na, ich will mal hinter die Kulissen sehen. Das, was ich mir jeden Tag im Radio anhöre.

Die Programmmacher dürfen unterschiedliche Redaktionsbereiche kennenlernen: Bei den Kulturnachrichten erfahren Sie von Ina Namislo, wie das stündliche Nachrichtengeschäft funktioniert. Und Matthias Thalheim erklärt im Studio, wie ein Hörspiel gebaut und produziert wird. In der Online-Redaktion sehen die Programmmacher dann, wie Artikel gestaltet sein müssen, damit möglichst viele Menschen darauf aufmerksam werden und gleichzeitig die Qualität gewahrt bleibt. In der Musikredaktion hören Sie gemeinsam mit den Redakteuren neue Musik an, die es womöglich ins Programm von MDR KULTUR schaffen könnte.