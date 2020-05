Der Philosoph und Aufklärer Jean-Jacques Rousseau war ein leidenschaftlicher Spaziergänger. Aus gutem Grund. In seinen "Bekenntnissen" gesteht er: "Ich kann nur im Gehen denken, sobald ich stehen bleibe, denke ich nicht mehr, mein Kopf arbeitet nur mit den Füßen gleichzeitig." Womit Rousseau einst intuitiv erfasste, was heute neurowissenschaftlich nachgewiesen ist: Dass nämlich die ruhig-rhythmische Bewegung des Gehens den Hippocampus, also jenen Teil des Gehirns, der für das Gedächtnis und das Lernen zuständig ist, stimuliert. Gehen vernetzt die Hirnhälften, optimiert die Aufmerksamkeit und darüber nicht selten die Inspiration.

Dass nun das Gehen erst einmal die natürlichste Fortbewegungsart des Menschen ist, heißt im Umkehrschluss freilich weder, dass es fürs Denken lediglich gesunder Füße bedarf, noch dass Spazierengehen so "natürlich" ist, wie man es eventuell glauben könnte. Im Gegenteil. Das Spazieren ist eine Kulturtechnik, die sich erst mit Beginn des bürgerlichen Zeitalters entwickelte. Ein soziales Ritual der Präsentation, des flanierenden Sehen-und-gesehen-Werdens, das mit der Zeit freilich zur mehr oder weniger quälenden Pflichtschuldigkeit sonntäglicher Familiennachmittage verkam. Und heute, fern jeglicher sozialen Klassifizierung, ist Spazieren nur eine von vielen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft, die im Beliebtheitsranking zudem weit hinter Ertüchtigungen wie Joggen oder Radfahren zurückliegt.

Wobei letzterer Umstand schon auf eine genuine Qualität verweist: In einer auf Leistung und Zielorientierung fixierten Gesellschaft markiert das gelassene und ziellose Schlendern des Spaziergängers heute einen Kontrast, dem fast etwas Provokantes anhaften mag. Wo andere sich in schweißtreibender Körperoptimierung ergehen, manifestiert sich im zumal einsamen Spaziergang die demonstrative Distanz kontemplativer Ruhe. Vorausgesetzt natürlich, der Spaziergänger oder die Spaziergängerin geht das Spazieren richtig an. Aber was heißt das?