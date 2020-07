Psychotherapie Wieso es hilft, mit jemandem zu reden

Lori Gottlieb "Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden" Bildrechte: Verlag Hanserblau

Außer John begegnen wir in Lori Gottliebs Buch "Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden" weiteren Patienten der kalifornischen Therapeutin. Da ist Rita, die schwer daran trägt, dass ihre Kinder nicht mehr mit ihr sprechen, da ist Julie, die Krebs hat und bald sterben wird und da ist Charlotte, die zu viel trinkt. Es sind exemplarische Fälle, an denen lebensnah und mit viel Empathie erklärt wird, wie eine Psychotherapeutin arbeitet und was ein Patient oder eine Patientin von einer Therapie erwarten kann. Und das ist vor allem eines: Selbsterkenntnis. Das klingt simpler, als es ist, denn die Sicht auf das eigene Ich ist oft verstellt durch all das, was uns im Leben so zustößt.