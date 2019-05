Puppentheater Gera feiert sein 90-jähriges Jubiläum

Das Team des Puppentheaters Gera probiert bis heute immer wieder neue Techniken des Puppenspiels, beherrscht aber auch die traditionellen Formen. Zum Beispiel das Kasperspiel, das eine hohe Virtuosität sowohl in der Art des Stimmwechsels, wie auch in der Art, die Figuren zu führen erfordert.

In einer Kasperbude liegt auch der Ursprung des Geraer Puppentheaters. Genauer gesagt waren es zwei Wanderbühnen, die sich nach dem zweiten Weltkrieg zur "Puppenbühne Oestreich-Ohnesorge" vereinigten. Seitdem gehört sie als eigene Sparte zum Geraer Theater und haben in den 60er Jahren am Gustav Henning Platz eine eigene, feste Spielstätte gefunden.

Die Puppenspieler schätzen den Luxus einer eigenen Spielstätte, aber auch die Zusammenarbeit mit dem großen Haus. So sind hier nicht nur Musiktheater und Puppentheater zusammengekommen, auch das Orchester ist nah. Puppentheater-Chefin Sabine Schramm schwärmt, "in dieser Kombination Figur und Oper oder Figur und Ballett bestehen noch viele Experimentiermöglichkeiten, die mich reizen, sie mal auszuprobieren."

In dem Ballett "Joker" spielten beispielsweise Stabpuppen mit und in der Oper "Martha" waren den Sängern Doppelgänger an die Seite gestellt, Marionetten im gleichen Kostüm. So ergeben sich ganz neue Erzählformen. Ganz offensichtlich ist die fünfte Sparte in Gera keineswegs das fünfte Rad am Wagen. Ein Drittel der Inszenierungen hier werden für Erwachsene und Jugendliche eingerichtet.