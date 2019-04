MDR KULTUR: Sie haben für " Putin und die Deutschen " auch in Dresden recherchiert. Was hat Wladimir Putin durch seine Zeit dort gelernt?

Matthias Schmidt: Ich glaube, dass das Leben in Dresden für ihn in vielfacher Weise eine prägende Zeit war. Natürlich hat er das Land kennen- und die Leute auch schätzen gelernt. Er hat die Sprache gelernt und hier eigentlich ziemlich gut gelebt – viel besser als in der Sowjetunion. Aber er hat eben auch ein paar prägende Erlebnisse gehabt.



Eines davon hat stattgefunden im Herbst 1989, als sich hier die Friedliche Revolution durchsetzte. An dem Tag, als die Stasi-Zenrale in der Bautzner Straße besetzt wurde durch Demonstranten, da war er der diensthabende Offizier in der KGB-Villa, die nur 200 bis 300 Meter entfernt war davon. (...) Dort hat er eine Strategie gelernt, die wahnsinnig prägend für sein gesamtes Leben ist: Er hat geblufft, er hat sich größer gemacht, als er ist. Er ist vor die Villa gegangen und hat gesagt: 'Wir sind viele, wir sind bewaffnet, bitte ziehen Sie sich zurück.'