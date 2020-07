Porträt der Herzogin Elisabeth von Holstein-Gottorp Bildrechte: Städtische Museen Quedlinburg

Sie strahlen wieder: die drei Damen vom Stiftsberg. Die Frauenportraits, drei nahezu lebensgroße Ölgemälde aus dem 18. Jahrhunderts, wurden im vergangenen halben Jahr aufwändig restauriert. In der Dauerausstellung des Schlossmuseums, die gerade grundlegend umgestaltet wird, sollen die Bilder eine wichtige Stellung einnehmen, weil die Poträtierten in enger Verbindung zum im Freiweltlichen Damenstift in Quedlinburg standen. "Das eine ist ein Porträt einer der wichtigsten Äbtissinnen: Elisabeth Herzogin von Holstein-Gottorp, die das heutige Aussehen der Residenzräume in der Mitte des Jahrhunderts entschieden hat. Ein Gemälde zeigt Königin Louise von Preußen und hat wohl familiären Bezug. Denn die letzte Äbtissin war die Großtante des Königs Wilhelm, dem Mann von Louise, und wir vermuten, dass die Äbtissin ihre Familie in bildlicher Form um sich haben wollte. Bei dem dritte Gemälde wissen wir noch nicht genau, wen es darstell, aber es scheint im familiären Zusammenhang mit Amalie von Preußen zu stehen", erklärt Uta Siebrecht, Leiterin der Städtischen Museen Quedlinburg.