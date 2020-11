Die Demokratie muss gerade Einiges aushalten: Querdenker vor dem Reichstagsgebäude, Querdenker im Reichstagsgebäude, Querdenker auf dem Leipziger Ring – und dann auch noch Jana aus Kassel. Die junge Frau, 22 Jahre alt, stellte sich vergangenes Wochenende auf eine Bühne der "Querdenken"-Demo in Hannover und verglich sich allen Ernstes mit Sophie Scholl. Also der Widerstandskämpferin im Dritten Reich, die hingerichtet wurde. Hingerichtet.

Wie gefährlich ist all das für unsere Demokratie? Wenn versucht wird, sie in ihrem institutionellen Herzen anzugreifen – und deutsche Geschichte umzudeuten?

Wie schnell es gehen könnte, ließ sich im Frühjahr erahnen, als in Thüringen CDU und FDP gemeinsam mit der AfD ein Landesoberhaupt wählten – mit einer rassistischen Partei also, die in Thüringen auch noch von einem Faschisten angeführt wird, wie Björn Höcke laut Gerichtsurteil ganz offiziell genannt werden darf. Ich glaube, solche Dinge passieren, wenn wir unsere Demokratie für zu selbstverständlich halten. Ein bisschen mehr Demut wäre angebracht, ein bisschen mehr Sorge.

Geht es um unsere Demokratie, muss ich oft an Hannah Arendt denken, eine der bekanntesten deutsch-jüdischen Philosophinnen, die während der NS-Zeit in die USA emigrieren musste. Jahrelang beschäftigte sie sich mit der Frage, wie der Holocaust, also das systemische Ermorden von Frauen, Männern und Kindern geschehen konnte. Sie kam zu dem Schluss: Das war nicht allein möglich durch die überzeugten Extremisten. Sondern durch all die anderen, die nicht mal aus eigener Überzeugung handelten. Die sich, einfach gesagt, weigerten, mal kurz in sich zu gehen und nachzudenken und zu urteilen – sondern das Unrecht einfach mitmachten. Arendt nannte es die "Banalität des Bösen". Die Möglichkeit zum Bösen steckt demnach in jedem von uns.