Gesprächsrunde: Quo Vadis Kultur?

Holger Krause, Sänger bei dem klassischen Vokal-Ensemble Amarcord aus Leipzig und Organisator des A-Cappella-Festivals gilt in der MDR KULTUR-Gesprächsrunde zum Thema "Quo vadis Kultur" eine der ersten Fragen: Wird das A-Cappella-Festival in Leipzig in diesem Jahr stattfinden? Eine Frage, auf die sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer eine eindeutige Antwort finden lässt: "Da jeder Tag anders aussehen kann, hält man sich viele Optionen bereit. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind nicht so blauäugig, jetzt schon in den Ticketverkauf gegangen zu sein", so Krause. Laut aktueller Prognose wird das diesjährige A-Cappella-Festival in digitalem Format stattfinden, mit Livestreams aus dem Schauspielhaus und der Thomaskirche. Daran hätte sich das Publikum in der Zwischenzeit bereits gewöhnt, meint Krause, der in Krisen-Zeiten dennoch aufmunternde Worte findet.