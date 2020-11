Esther Jonas-Märtin stammt aus Leipzig. Sie absolvierte ein Studium der Germanistik und Religionswissenschaften an der dortigen Universität, sowie Jüdische Studien und Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt zu "Frauen in Deutschland nach 1945 zwischen Religion und Politik" an den Universitäten Bonn und Bochum. 2011 nahm sie das Rabbinats-Studium am Hebrew Union College in Jerusalem auf. Ein Jahr später wechselte sie an die Zigeler School for Rabbininics Los Angeles und schloss 2017 mit dem Master of Arts in Rabbinics und der Ordination zur Rabbinerin ab.