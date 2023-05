Robin Leipold, Karl-May-Museum in Radebeul: Ja, da muss ich erstmal klarstellen, die Karl-May-Gesellschaft, also die große Literaturgesellschaft, die sich mit dem Werk des Autors Karl May beschäftigt, als auch wir, die Karl-May-Stiftung, haben uns schon viele, viele Jahre in Publikationen, in Ausstellungen, in Veranstaltungen immer wieder kritisch mit dem Werk befasst. Letztes Jahr haben wir gesagt: "Okay, diese Debatte hat so eine große, breite Öffentlichkeit erreicht. Wir müssen jetzt alle Institutionen an einen Tisch einmal holen und überlegen, was hat Karl May noch für einen Wert? Und wie können wir Karl May noch in der Zukunft vermitteln?"