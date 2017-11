Musikfilm mit Ostband: "Silly - Frei von Angst"

Aufregen! Auffallen! Und dabei auch noch gut aussehen. Darum geht es bei so vielen Auftritten der 1978 in Ost-Berlin gegründeten Band "Silly". Der Film "Silly - Frei von Angst" will das Gegenteil: Er will den Blick hinter die Schutzschilder des Glamours, hinter die Masken und Inszenierungen werfen. Was macht die Band aus? Aus welchen Charakteren, Marotten und Konflikten besteht sie?

Tamara Danz (Bild von 1991) Bildrechte: dpa Der Regisseur Sven Halfar begleitet die Musiker bei den Vorbereitungen auf ihre Tournee "Wutfänger", er zeigt den Entstehungsprozess der Musik, die Diskussionen innerhalb der Band, die Probenarbeit und nicht zuletzt die Nervosität vor jedem Auftritt - vor allem aber erzählt er von der schwierigen Neufindung der Band und der Emanzipation einer neuen Frontfrau, die sich gleichsam gegen und mit dem Mythos Tamara Danz behaupten muss. Am 16. November kommt der Film ins Kino.

"Meine Lene" - Tom Pauls über Lene Voigt

Buchcover "Meine Lene" Bildrechte: Aufbau Verlag Über ein Jahrzehnt verbrachte die Dichterin Lene Voigt in einer geschlossenen Psychiatrie im Süden von Leipzig. Hier trat sie auf und arbeitete an ihren Mundart-Texten und Gedichten, für die sie noch in den 1920ern und 1930ern so gefeiert wurde. Und hierhin rettete sie sich vor dem Trauma ihres Lebens, den verlorenenen Kindern, der gescheiterten Liebe und dem Verbot durch die Nazis, die ihr Sächsisch als "unheldisch und jüdisch" diffamierten.

Lene Voigt Bildrechte: Lene-Voigt-Gesellschaft e.V./MDR Obwohl längst genesen, zog sie auch Jahre nach ihrer Einweisung den geschützten Raum der Anstalt dem echten Leben vor. Bis zum ihrem Tod wird sie Dölitz-Dösen nicht mehr verlassen und wäre womöglich längst vergessen, wäre da nicht einer zur Ehrenrettung angetreten, der ihr mehr zu verdanken hat als bisher bekannt. Denn Tom Pauls hat nicht nur seine erfolgreichste Figur Ilse Bähnert bei Lene entliehen, auch die Familiengeschichten von Pauls und Voigt kreuzen sich. Seine Biografie "Meine Lene", die jetzt im Aufbau-Verlag erscheint, ist eine Liebeserklärung sowohl an Lene Voigt als auch an den Lebensmut der Sachsen und ihren Humor. artour begleitet Tom Pauls und den Historiker Peter Ufer auf einem Streifzug durch die Ruinen des ehemaligen Parkkrankenhauses Dölitz-Dösen auf den Spuren von Lene Voigt.

Juli Zehs Roman "Leere Herzen"

Juli Zeh Bildrechte: dpa Deutschland in der nahen Zukunft: Angela Merkel ist abgesetzt, stattdessen regiert die "Besorgte Bürger Bewegung" und will die Demokratie abschaffen. Im Verborgenen operiert die "Die Brücke", eine Agentur, die ein lukratives Geschäftsmodell gefunden hat: Sie vermittelt selbstmordwillige Menschen als Märtyrer an Lobbygruppen und Organisationen, damit diese durch gezielte Anschläge ihre Machtinteressen durchsetzen können. Vorbei die Zeiten, in der Laster im Auftrag des IS unkontrolliert in Menschenmengen rasten - diese neue Sorte Attentat erfolgt streng nach Drehbuch: Opferzahlen, Waffen, Schauplätze - die Modalitäten bestimmt der Kunde. Dieses zynische Geschäft schafft den Terror nicht ab, es kanalisiert ihn und schlägt Profit daraus.

Buchcover "Leere Herzen" Bildrechte: Luchterhand Bis plötzlich Attentäter am Leipziger Flughafen auftauchen, die nicht von der "Brücke" rekrutiert wurden. Die Autorin Juli Zeh hat mit "Leere Herzen" einen provokanten Politthriller geschrieben. Ein spannendes Buch, in dem es um Populismus, Politikverdrossenheit und Terror geht. Am Ende aber vor allem um eine ethische Fragestellung: Darf man die Demokratie mit dem Einsatz von Gewalt retten?

Ingrid Mössinger - ein Porträt einer bemerkenswerten Frau

Als die gebürtige Stuttgarterin Ingrid Mössinger 1996 nach Sachsen kam, galt sie bereits als angesehene Kunsthistorikerin. Sie organisierte den deutschen Auftritt auf der Biennale in Sydney und war Direktorin der Kunstmesse "Art Frankfurt" - trotzdem entschied sie sich für einen Wechsel an das damals noch recht unscheinbare Chemnitzer Museum.

In den neuen Bundesländern haben viele Mitbürger nach dem Mauerfall ihr Heimatgefühl verloren. Meine Mitarbeiter und ich wollen, dass sich die Chemnitzer wieder in ihre Stadt verlieben und stolz auf sie sind. Ingrid Mössinger

Ingrid Mössinger Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um ihr Versprechen einzulösen, hat Ingrid Mössinger einiges bewegt in ihrer Stadt. Ihr wohl größter Coup gelang ihr, als sie den Kunstsammler Alfred Gunzenhauser überzeugte, seine Sammlung Chemnitz anzuvertrauen. Unzählige Schenkungen und Sonderprojekte wie die Bob-Dylan-Ausstellung oder zuletzt die Jawlensky-Schau gehen auf Mössingers Engagement und Verhandlungsgeschick zurück. Nun, über 20 Jahre nach ihrem Antritt, wird sie ihre Stelle als Generaldirektorin der Kunstsammlungen abgeben. Wann genau, ist noch unklar. Noch ist keine Nachfolge bekannt. Als Hommage an ihre Arbeit stellt das Museum nun ihren jüngsten Erfolg aus - eine Schenkung der Kunstsammlerfamilie Bastian aus Berlin mit 200 Arbeiten von Picasso über Richter bis Tuymans. artour blickt zurück auf die bemerkenswerte Leistung einer bemerkenswerten Frau.

