9. Juli bis 16. September 2022 ARD Radiofestival 2022 startet: Das sind die Highlights aus zwölf Wochen voller Kultur

Vom 9. Juli bis zum 16. September können Sie beim ARD Radiofestival 2022 zwölf Wochen Kultur genießen: Erleben Sie Konzerte aus Klassik, Jazz und Pop oder Kabarett, Gespräche und Lesungen. So sitzen Sie in der ersten Reihe bei den Bayreuther Festspielen oder der Last Night of the Proms in London. Gespräche mit Doris Dörrie oder Ina Müller bringen erhellende Momente. Und bei Lesungen mit Texten von Autorinnen und Autoren vom afrikanischen Kontinent können Sie Ihre Weltsicht bereichern. Alle Highlights auf einen Blick.