Im ersten Teil von Markus Orths Reihe "Ewig währt am längsten – Tante Ernas letzter Tanz" kommt Benno Storch auf Besuch nach Niederkrüchten. Hier wohnen seine Eltern: Mutter Irma und Vater Paul, nebenan das Klärchen und auch die Tante Erna. Weil das Klärchen keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter Sibille hat (Bennos Sandkastenfreundin), wurde Tante Erna kurzerhand für tot erklärt. Weil zu einer Beerdigung kann man ja nicht nein sagen. So weit, so gut.

Nun gibt es mit "Ewig währt am längsten – Der Pastor und das letzte Hemd" die Fortsetzung. Sibille weilt nun also auch in Niederkrüchten und hat Benno geküsst. Dann gibt es einen Skandal im Gottesdienst: Pastor Kasper, der als Karl-May-Fan immer Winnetou und die Bibel durcheinanderbringt, redet sich in Rage und macht sich nackig. Als Benno ihn nach Hause bringt, ist sein Haus komplett ausgeraubt. Nur ein geheimnisvolles Bündel Briefe liegt noch da. Irma und das Klärchen wollen (wie Miss Marple) diesen Fall lösen und haben auch schon einen Verdächtigen. Doch dann stirbt Tante Erna doch, also in echt.

Ein Witz lockert die Trübsal wie eine Harke die Erde. Aus "Der Pastor und das letzte Hemd"