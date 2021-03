Die Treuhand mischt sich ein

Für die Interhotels wird der Sommer 1990 zu einer ernsthaften Krise: keine Gäste, leere Restaurants, stornierte Buchungen. Das betrifft fast alle Häuser der Interhotelgruppe. Der Staatskonzern ist bereits im Frühjahr in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden.

Hellmut Fröhlich, der neue Vorstandsvorsitzende, sieht damals wenig Grund zur Sorge. Zuvor Chef des renommierten Grand Hotel in der Berliner Friedrichstraße, plant er eine gemeinsame Betriebsgesellschaft mit der westdeutschen Hotelkette Steigenberger. Sie bekommen die Interhotels zur Pacht und garantieren im Gegenzug den Erhalt aller Arbeitsplätze. Doch Reiner Maria Gohlke, erst seit wenigen Wochen amtierender Chef der Treuhand, weist diesen Vorschlag ab, die Begründung: Kartellbildung durch Interhotel und Steigenberger.

Auch der neue Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder lehnt den Steigenberger-Deal ab. Er will die Hotels einzeln international verkaufen, doch der Plan scheitert am geringen Kaufinteresse. Rohwedders Nachfolgerin Birgit Breuel bietet plötzlich die Firma Interhotel wieder als Paket an. Für zweieinhalb Milliarden Mark erhält die Berliner Immobiliengesellschaft Trigon den Zuschlag. Von großem Interesse sind vor allem die zu den Hotels gehörenden Parkplätze und Werkstätten, die sich als Baugrundstücke verkaufen lassen.

Eine lobenswerte Ausnahme: Das Thüringen Tourist in Suhl

Zu den wenigen Hotels, die 1991 nicht an die Trigon-Gruppe verkauft werden, gehört das Thüringen Tourist in Suhl. Es ist ein familiäres Haus, ohne Tradition und großen Luxus.

Brigitte Groeger, langjährige Chefin des Hotels Thüringen Tourist in Suhl Bildrechte: MDR/Jan Urbanski Brigitte Groeger, die das Hotel seit der Eröffnung 1965 leitet, möchte es nicht in fremde Hände geben. Sie schafft es schließlich, ein Konsortium von Geldgebern für das Projekt zu begeistern. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 51 Jahre alt – und hat nun zehn Millionen D-Mark Schulden.



Der Treuhandvertrag ist mit strengen Auflagen verbunden. Trotzdem gelingt es der neuen Besitzerin, ihr Haus in eine sichere Zukunft zu führen. Erst 2017 - Brigitte Groeger ist bereits 76 Jahre alt - kann sie ans Aufhören denken und verkauft an einen hessischen Unternehmer. Am Ende ist sie 52 Jahre Direktorin ihres Hotels in Suhl gewesen.

Ich würde es wieder machen. Es ist mein Leben, von der Jugend an bis zur reiferen Frau und bis jetzt. Und auch ein erfülltes Leben. Brigitte Groeger, langjährige Chefin des Hotels Thüringen Tourist

Nur einige Hotels konnten erhalten werden