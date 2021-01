Matthias Creutziger hat nach schwerer Krankheit einen Neubeginn geschafft. Jetzt will er wieder nach vorn blicken: "Ich möchte mein Leben leben. Ich möchte arbeiten, in die Natur gehen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie zusammen sein, mich mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren", sagt der Dresdner Fotokünstler.



Dass er dennoch bereit ist, zurückzublicken auf seine traumatischen Erfahrungen, hat vor allem einen Grund: So lange da noch Kräfte am Werk seien, die die Wirklichkeit nicht annähmen und Menschen teilweise auch nicht merkten, dass sie Werkzeuge von Destabilisierungsprozessen seien, fühle er sich dazu aufgerufen.