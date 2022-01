Franz Fühmann Bildrechte: dpa

Franz Fühmann wurde 1922 als Sohn eines Apothekers in Rochlitz an der Iser (Rokytnice nad Jizerou) geboren und wuchs im Sudetenland auf. Er meldete sich 1939 freiwillig zum Reichsarbeitsdienst, wurde 1941 nach dem Notabitur zur Wehrmacht eingezogen. Im Mai 1945 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, 1947 besuchte Fühmann eine sogenannten "Antifa-Schule" und wandelte sich zum überzeugten Marxisten. 1949 wurde er aus der Gefangenschaft in die DDR nach Berlin entlassen, danach war er als Funktionär für die National-Demokratischen Partei Deutschlands (NPDP) tätig.



Nachdem er wegen "politischer Verfehlungen" entlassen worden war, lebte Fühmann seit 1958 als freier Schriftsteller. Nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in Prag zog er sich aus dem Schriftstellerverband zurück. Sein Werk prägte die ideologiekritische Aufarbeitung seines Verhältnisses zum Nationalsozialismus und dem orthodoxen Marxismus, so in seinem großen Trakl-Essay "Der Sturz des Engels: Erfahrungen mit Dichtung" (1982). Fühmann unterstützte in der Folge kontinuierlich in der DDR verfemte Autoren. 1976 beteiligte er sich am Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, behielt danach aber seinen Wohnsitz in der DDR bei.



Fühmann übertrug auch Lyrik u.a. aus dem Tschechischen und Ungarischen und machte sich einen Namen als Nachdichter, so schrieb er Hörspiele nach Stücken von Shakespeare. Weitere Werke (Auswahl): "Kameraden" (1955), "Das Judenauto" (1962), "22 Tage oder Die Hälfte des Lebens" (1973), "Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel" (1982), "Im Berg. Texte und Dokumente aus dem Nachlass" (1991). Er erhielt u.a. den Heinrich-Mann-Preis (1956), den Lion-Feuchtwanger-Preis (1972) und Geschwister-Scholl-Preis (1982). Franz Fühmann starb am 8. Juli 1984 in Berlin und wurde in Märkisch-Buchholz beerdigt.