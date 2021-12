Adventszeit ist Vorlesezeit. Die langen Winterabende laden ein zum Geschichtenhören. Zur Einstimmung aufs Fest gibt es bei MDR KULTUR gleich zwei weihnachtliche Hörspiele. Und im Feature verraten wir, wo die schönsten Weihnachtskrippen zu finden sind.

Uta Ackermann: Vierundzwanzig Wunschzettel

Zu hören am 28.11.2021 | 17:00 Uhr bei MDR KULTUR



Dunja Arnaszus: Efeu

Alle Jahre wieder. Heiligabend - ein Tag im Jahr, der wie kein anderer geradezu routinemäßig zwischen Panik, Hoffnung und fröhlicher Erwartung abläuft.

Eva Löbau (als Martha) und Lotte Arnaszus (als Pia) im Hörspielstudio Bildrechte: MDR Im Hörspiel "Efeu" erzählt Dunja Arnaszus, wie drei höchst unterschiedliche Paare dreimal im Abstand von jeweils zehn Jahren Weihnachten feiern. Es entsteht ein leicht absurdes und ebenso modern-alltägliches Sittengemälde von reichen Villenbesitzern, jungen selbstbestimmten Frauen bis hin zu liebenswürdigem Diebsgesindel.

Zu hören am 19.12.2021 | 17:00 Uhr bei MDR KULTUR



Katrin Wenzel: Maria mit Bart

Marienstatue vor der Gedächtniskirche der Leiden Jesu in Macelj Bildrechte: imago images/zatletic An Maria kommt in der Weihnachtszeit keiner vorbei. Sie ist die Mutter Gottes, die Himmelskönigin und die reine Magd des Herrn, die Trösterin der Betrübten und Schutzpatronin der Gläubigen. Die Verehrung Marias gilt als Charakteristikum des katholischen Glaubens. Doch auch bei wenig religiös gebundenen Menschen lässt sich bis heute eine besondere Vorliebe für die Heilige Mutter Gottes ausmachen. Im Feature "Maria mit Bart" geht Katrin Wenzel diesem Faszinosum nach.

Zu hören am 18.12.2021 | 9:00 Uhr bei MDR KULTUR



Margherita Arzillo: Die Stadt der Weihnachtskrippen

Neapolitanische Weihnachtskrippe Bildrechte: Kathrin Aehnlich Mit Autorin Margherita Arzillo besuchen wir Neapel im Advent. In der süditalienischen Stadt sind die berühmtesten Weihnachtskrippen zu finden. Die Krippenfiguren werden seit Jahrhunderten mit der Hand gefertigt. Die Künstler fanden die Vorlagen für ihre Figuren im wirklichen Leben und so wurde die Weihnachtskrippe nach und nach ein Abbild des Volkes. Mittlerweile ist die Heilige Familie von Pizzabäckern, Kartenspielern, Obsthändlern, Politikern, Schriftstellern und Fußballspielern umgeben.

Zu hören am 22.12.2021 | 22:00 Uhr bei MDR KULTUR



Mit erstklassigen Hörspielen und fantastischen Lesungen laden wir Sie ein zu einer rasanten akustischen Reise. Wir besuchen ein normannisches Dorf im 19. Jahrhundert und folgen Joseph Roths tragischem Helden Mendel Singer nach Amerika. Wir begleiten Heinrich Schliemann auf seiner Suche nach dem sagenumwobenen Troja, lernen mit Tschingis Aitmatow die kirgisischen Berge kennen und staunen über Jules Vernes tollkühne Mondfahrer.

Joseph Roth: Hiob

Joseph Roth (1894-1939) Bildrechte: IMAGO / Allstar Joseph Roth erzählt in Anlehnung an die Hiob-Legende die Lebens- und Leidensgeschichte des jüdisch-orthodoxen Toralehrers Mendel Singer und seiner Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihr Weg führt aus einem russischen Schtetl in Ostgalizien ins amerikanische Exil. Durch schwere Schicksalsschläge wird Mendel Singers Glaube immer wieder auf die Probe gestellt. Hörspiel nach dem Roman von Joseph Roth mit Michael Degen in der Hauptrolle und Jürgen Hentsch als Erzähler.

Zu hören am 12.12.2021 | 17:00 Uhr bei MDR KULTUR



Tschingis Aitmatow: Abschied von Gülsary

An den Weihnachtsfeiertagen präsentiert MDR KULTUR das Hörspiel "Abschied von Gülsary" nach dem gleichnamigen Roman von Tschingis Aitmatows.

Tschingis Aitmatow (1928-2008) Bildrechte: MDR/Dabdoub Der kirgisische Autor erzählt darin die Geschichte des Pferdehirten Tanabai. Auf dem nächtlichen Heimweg mit seinem Hengst Gülsary erinnert er sich an sein Leben. An die Jahre des Aufbaus, an Feste, Reiterspiele und Romanzen, aber auch an Niederlagen und Enttäuschungen. Und an die rücksichtlosen Funktionäre, die Tanabai von seinem Gefährten Gülsary trennen. Alt und krank kehrt der einstige Prachthengst nach Jahren zu Tanabai zurück. Nun haben die beiden ihren letzten Gang vor sich.

In einem eindrücklichen Epochenbild verknüpft Aitmatow die Lebensläufe des Passgänger-Hengstes Gülsary und des Hirten Tanabai zu einem berührenden Doppelporträt von früher Kraft, Lebenserfüllung, Scheitern und Tod. Regisseurin Heike Tauch hat den Roman fürs Hörspiel adaptiert. Die Hauptrollen spielen Felix Goeser und Christian Redl, als Erzählerin ist Valery Tscheplanowa zu erleben.

Zu hören am 25.12.2021 |18:00 Uhr und 26.12.2021 | 17:00 Uhr bei MDR KULTUR



Thilo Reffert: Karl Marx statt Chemnitz

Ulrike Krumbiegel (Rita) und Jörg Schüttauf (Hauke) im Hörspielstudio Bildrechte: MDR/Thekla Harre Chemnitz soll wieder Karl-Marx-Stadt heißen? In der Hörspiel-Satire von Thilo Reffert findet die Idee großen Zuspruch. Parteiübergreifend arbeitet man an der Rückumbenennung zum 200. Marx-Geburtstag. Damit stünde die Stadt schlagartig im weltweiten Fokus. Aber auch die Gegner halten nicht still.



Der Radio-Journalist Hauke Veit-Klapp hat diese Entwicklung in einer 10-teiligen Serie begleitet. Doch plötzlich will seine Chefin die Serie nicht senden. Ihre Argumente sind fadenscheinig. Um sie doch noch umzustimmen oder wenigstens den Grund ihrer Ablehung zu erfahren, führt Veit-Klapp ihr jede Folge einzeln vor. Mit Ulrike Krumbiegel und Jörg Schüttauf.

Zu hören am 27.12.2021 | 22:00 Uhr bei MDR KULTUR





Gustave Flaubert: Ein schlichtes Herz

Zu hören am 01.12. – 09.12.2021 | 15:10 Uhr bei MDR KULTUR







Frank Vorpahl: Schliemann und das Gold von Troja - Mythos und Wirklichkeit

Frank Vorpahl: Schliemann und das Gold von Troja Bildrechte: Galiani-Berlin Kaum ein Deutscher hat die Fantasie der Menschen so beflügelt wie Heinrich Schliemann - bis heute ist er ein Faszinosum und sein Erbe hochumstritten. Sein ganzes Leben liest sich wie eine sagenhafte Tellerwäschergeschichte: Aus dem Krämergehilfen in Fürstenberg an der Havel wurde im kalifornischen Goldrausch der Gründer einer Bank, in Russland wurde Schliemann mit Schießpulver-Spekulationen während des Krimkriegs zum Millionär, später zog er als Reiseautor und Schatzgräber auf den Spuren Homers durch die Welt.

MDR KULTUR hat Frank Vorpfahls packendes Buch über den großen Abenteurer als Lesung produziert - mit Frauke Pohlmann als Erzählerin und Rufus Beck als Heinrich Schliemann.

Zu hören am 27.12.2021 – 07.01.2022 | 09:05 und 19:05 Uhr (Wdh.) bei MDR KULTUR





Jules Verne: Reise von der Erde zum Mond