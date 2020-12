Sylvester Groth als Roger Dange und Katharina Schüttler als Camille Cousin in "Die Vertraute" Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Von heimlichen Leidenschaften erzählt auch Iréne Némirowsky in "Die Vertraute". Der gefeierte Pianist Roger Dange besucht Camille, die Kindheitsfreundin seiner Frau. Florence hatte sich bei Camille erholen wollen und war auf Rückkehr nach Paris verunglückt. Roger will mehr über die letzten Tage und Stunden seiner großen Liebe wissen. Doch was ihm Camille offenbart, taucht Florence in ein völlig neues Licht. Mit Katharina Schüttler und Sylvester Groth.



Iréne Némirowsky, 1930 in Kiew geboren, 1942 in Auschwitz ermordet, gilt als eine der größten literarischen Wiederentdeckungen der letzten Jahre. In den 1930er-Jahren ein Star der Pariser Literaturszene, geriet sie nach dem Krieg in Vergessenheit. Die posthume Veröffentlichung ihres letzten Romans "Suite française" wurde 2005 zur literarischen Sensation.