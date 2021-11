Der Deutsche Hörspielpreis der ARD in der Kategorie "Beste schauspielerische Leistung" geht 2021 an das Ensemble des Hörspiels "Atlas - Eine deutsch-vietnamesische Migrationsgeschichte über drei Generationen". Zum Sprecherensemble des vom MDR produzierten Hörspiels zählen die Schauspielerin Mai Duong Kieu, der Theaterregisseur und Autor Dan Thy Nguyen, der Schauspieler Stephan Grossmann, die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Thúy Nonnemann und die Schauspielerin Claudia Jahn. Damit wurde erstmals der Deutsche Hörspielpreis in der Kategorie "Beste schauspielerische Leistung" für eine Ensemble-Leistung vergeben. Das Hörspiel wurde in diesem Jahr bereits mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden geehrt.