Weimars verschwundenes Hotel "Zum Erbprinz"

Blick in den 1200 Quadratmeter großen Hotelgarten, um 1925. Das Hotel galt in dieser Zeit als erstes Haus am Platz. Zu den Gästen zählten Gerhard Hauptmann, Arthur Schnitzler, Hugo von Hoffmannsthal, Anatole France, Wilhelm Furthwängler, Gret Palucca und viele andere. Bildrechte: Nachlass W. Vetter