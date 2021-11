Der Jentower polarisiert schon vor seiner Erbauung. Voller Entsetzen sieht sich die Jenaer Bevölkerung in den 60er-Jahren mit der Umgestaltung ihres Stadtzentrums konfrontiert. Wie in Berlin und Leipzig soll auch in Jenas Zentrum eine sogenannte Dominante als Zeichen des sozialistischen Aufschwungs errichtet werden. Und wie in den anderen Städten werden dafür Teile des historischen Zentrums abgerissen. "Im Namen der Zukunft" wird im Juni 1969 Jenas Innenstadt rund um den Eichplatz gesprengt.

Schlichter Turm statt futuristisches Bauwerk

Walter Ulbricht beauftragt den Architekten Herrmann Henselmann mit der Umgestaltung. Das Gebäude, das dann tatsächlich in Jenas Zentrum entsteht, hat wenig mit der schillernden Vision des Architekten gemeinsam. Henselmann plante konvex gekrümmte Fenster, die an die Linsen der optischen Industrie erinnern sollten. Doch allein die Herstellung dieser Bullaugen hätte viele Millionen Mark der DDR gekostet.

Konzeptzeichnung Jentower und Vorplatz.r Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Und so wächst statt eines futuristischen Bauwerks ein schlichter Turm aus Stahlbeton in Jenas Mitte, in den eigentlich das "Carl Zeiss Kombinat" einziehen soll. Doch der Architekt Henselmann hatte baukünstlerisch gedacht und weniger auf die Anforderungen des Nutzers "Zeiss" geachtet. Bereits zum Richtfest ist der Traum vom Forschungshochhaus vorüber.

Begegnungs- und Schicksalsort in Jenas Zentrum

Statt "Carl Zeiss" zieht die "Friedrich-Schiller-Universität" in den Turm ein und mit ihr Roland Jahn, der viele Jahre später Bundesbeauftragter der Stasi-Unterlagenbehörde werden wird. Bis heute ist der Turm für ihn ein Ort, mit dem er die schicksalhafte Wendung seines Lebens verbindet. Als Student der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften geht er Mitte der 70er-Jahre im Turm ein und aus.

Roland Jahn, Bildrechte: dpa Roland Jahn ist aktiv in der Jenaer Jugendszene, was der Universitätsleitung missfällt. Und so wird in der 25. Etage des Turms über sein Schicksal entschieden. Er wird mit sofortiger Wirkung vom Studium an allen Universitäten und Hochschulen der DDR ausgeschlossen. Kurz darauf folgt seine Ausbürgerung. Erst Jahre später, mit der politischen Wende, kann Roland Jahn legal in seine Thüringer Heimat zurückkehren.

Dieser Turm ist natürlich etwas, was mich erinnert an schlimme Zeiten aber auch an gute Zeiten. [….] Und von diesem Turm aus kann ich alles erzählen, kann ich mein ganzes Leben erzählen. Kann ich Freunden nahebringen, warum ich diese Stadt, diese Heimat so liebe. Roland Jahn

Vom Uni-Hochhaus zum Intershop-Turm

Mit dem politischen Umbruch im Herbst '89 steht auch die Zukunft des Turms in Jenas Mitte auf wackeligem Fundament. Als Symbol sozialistischer Herrschaft ist er nicht mehr zeitgemäß. Sogar von Abriss ist die Rede. Bis ein Investor das Gebäude für eine D-Mark kauft und von Grund auf sanieren lässt. Eine Spiegelfassade soll es gefälliger erscheinen lassen.